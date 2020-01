Klip týdne: Cože? Berenika Kohoutová už nedělá stojky

Video of Berenika Kohoutová - Cože

Jednoduchý vizuál je dílem režiséra Jana Stracha a je postaven na Bereničiných hereckých schopnostech a řeči těla. Skladbu zpěvačka napsala v době zásadního rozchodu, aby se tak vtipným a osobitým způsobem vyrovnala s nelehkým životním obdobím.

Inspirací se jí staly citáty z instagramového projektu Terapie sdílením populárního dua Ester & Josefina, jež jsou do skladby zakomponovány. Hlasy rozcházejících se pánů pak propůjčili Kapitán DEMO, Givi Kross a ProGram.

„Jelikož si myslím, že sharing is caring, jsem ráda, že to můžu rozšířit do éteru a třeba tak někomu v těžké chvíli pomoct přestat plakat a začít se smát, protože v určitých chvílích jsme na tom všichni stejně… blbě!“ přibližuje Berenika.

„V některých hláškách se poznají moji bývalí partneři. Prozrazovat konkrétně nebudu, však oni se v tom ti, co se jich to týká, poznají. To je totiž ten nejlepší pocit zadostiučinění,“ doplňuje.

Kdyby si chtěli čtenáři zpěvačku užít naživo, mají možnost v létě, na které chystá koncerty i účast na hudebních festivalech. Mimo jiné se představí se svou novou kapelou na hudebním festivalu Metronome.