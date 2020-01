Klip týdne: Hned dvojitá dávka Heaven Shall Burn

Video of HEAVEN SHALL BURN – Protector/Weakness Leaving My Heart (OFFICIAL VIDEOS)

Nové video, jež režíroval Philipp Hirsch, kombinuje dvojici skladeb: říznou Protector a melancholickou baladu Weakness Leaving My Heart.

„Abychom promítli koncept dvojitého alba, rozhodli jsme se vytvořit i dvojité video, které se proměnilo ve skutečný mamutí projekt,“ říká k novince kytarista skupiny Maik Weichert. „Protector je z alba jedna (Truth), zatímco Weakness Leaving My Heart je součástí alba dva (Sacrifice). Zatímco ,Ochránce‘ představuje sebevědomí a připravenost k akci, ,Slabost odcházející z mého srdce‘ je kontemplativní (rozjímavý, hloubavý – pozn. redakce) a zabývá se oběťmi a ztrátami, které pravda může stát. Něco, co byste také měli cítit z různých vibrací písní. Dvojité album vám dává podstatu toho, o čem HSB je. A že je co prozkoumat,“ dodává.

Místo toho, aby HSB uvízli ve vyčerpávajícím cyklu nahrávek ve studiu a koncertů, rozhodli se pro zaslouženou přestávku. Během té si užívali nejen zasloužené volno a dobíjeli potřebnou energii, ale čerpali i inspiraci a tvůrčí nápady.

„Rozhodli jsme se, že jedno album není dost dobré, ale chtěli jsme vytvořit dvojité album jako prohlášení. Naším cílem bylo celkové umělecké dílo, do kterého by se lidé mohli ponořit. Něco, co ponechává spoustu prostoru pro překvapení a experimenty. Bylo spravedlivé dát našim fanouškům dvakrát tolik poté, co jsme je nechali tak dlouho čekat,“ říká o novém albu Weichert.

Koncepčně je album Of Truth And Sacrifice rozděleno na dvě poloviny: „pravdy“ a „oběti“. Název zkoumá myšlenku pravdy a obětí, které jsme ochotni za ni položit. Titul odkazuje na současný vývoj: slepotu v každodenním životě a neochotu provádět oběti za účelem změny. „Přesto na tomto světě existuje mnoho lidí, kteří přesně toto dělají: učitelé v Africe riskující své životy, aby mohli vzdělávat děti, nebo novináři a reportéři, kteří kvůli své práci riskují vlastní bezpečí,“ dodává Weichert.

Kromě nového alba chystá kapela i limitovanou edici s 90minutovým dokumentem „Mein grünes Herz in dunklen Zeiten“ (Moje zelené srdce v temných dobách) od renomovaného producenta Ingo Schmolla, který sledoval skupinu téměř rok.