Klip týdne: Justin Bieber na podivné hostině

Justin Drew Bieber (* 1. března 1994 London, Ontario, Kanada) je kanadský pop/R&B zpěvák. Jeho aktuální manažer Scooter Braun ho objevil na videoportálu YouTube.

Bylo mu 12 let, když si poprvé zkusil účast na pěvecké soutěži ve Stratfordu, kde získal druhé místo. Umí hrát na kytaru, klavír, bicí a trubku. Jeho matka začala nahrávat videa svého syna na YouTube kvůli rodině a blízkým.

Ke konci roku 2009 vydal Bieber první studiovou nahrávku My World. V roce 2011 měl premiéru film Justin Bieber: Never Say Never a vyšlo jeho druhé studiové album Under the Misletoe. Jeho třetí album Believe vyšlo v roce 2012 a s ním singl „Boyfriend“. Jeho čtvrté album Purpose bylo vydáno v roce 2015. Poté už nevydal žádné samostatné album, ale spolupracoval na několika úspěšných kolaboracích „Cold Water“, „Let Me Love You“, „Despacito (Remix)“, „I'm the One“, „I Don't Care“, a „10,000 Hours“.

Za svoji kariéru získal několik ocenění včetně ceny American Music Awards v kategorii umělec roku (2010, 2012), cenu Grammy za nejlepší taneční nahrávku za píseň „Where Are Ü Now“ a Latinskou cenu Grammy.



