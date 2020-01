Nejlepší české básně 2019 se čtou jinak ráno, jinak v noci, jinak v ušáku

To nejzajímavější, co se v tuzemské poezii objevilo v loňském roce, shrnuje výbor Nejlepší české básně 2019. Jedenáctou ročenku sestavili Radek Fridrich a Dan Jedlička, oba mimo jiné také básníci. Do výběru se dostalo čtyřiačtyřicet básní od stejného počtu autorů.