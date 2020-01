Absurdní varování. Richard Janeček propojuje umělou inteligenci s uměním

3D videomodel hodinek zase poskládal z fotografií posbíraných na instagramových účtech. „Jde o kompozit z různých snímků v horizontu několika let. Přijde mi zajímavé, že pomocí vizuálního smogu nebo datového odpadu je možné vytvořit rekonstrukci světa,“ podotýká umělec.

Autoři výstavy nicméně nechtějí rozhodovat, zda je umělá inteligence dobrá, nebo špatná, ale pokládat otázky. Mimo jiné se ptají, jak tento nástroj může deformovat vidění světa.

Zamýšlet se nad dílem Richarda Janečka mohou zájemci v Colloredo-Mansfeldském paláci do 2. února. Pod názvem: I Think in an Ideal World, It Would Have Ended Very Differently – Myslím, že v ideálním světě by to skončilo úplně jinak.