Návrat Ozzyho, provokatérů Rammstein i velkolepé rozloučení Karla Gotta: 5 nejlepších videoklipů uplynulého roku

Vybrat nejlepších pět tedy nebylo opravdu jednoduché. Jejich výběr jsme proto soustředili napříč žánry a zabrousili nejen do zahraničí, ale i na tuzemskou scénu a vybrali ta videa, která byla zajímavá nejen svým vizuálním zpracováním, ale měla i to pomyslné „něco navíc“. 16 lajn Lil Peepa Více než rok po tragickém odchodu mladého rappera Lil Peepa se jeho fanoušci dočkali nového videa ke skladbě 16 Lines, pocházející z jeho druhé desky Come Over When You're Sober, Pt. 2. Video k ní bylo natočeno devět měsíců před jeho smrtí. Stejně jako u většiny jeho prací byl i klip k této skladbě velmi náladový, smutný, emocionální a vzhledem k tomu, co víme o jeho krátkém životě, až strašidelným pohledem zpět na zoufalou vizi jeho neurčité budoucnosti. Od své premiéry na začátku roku posbíralo video přes 42 milionů zhlédnutí.

Video of Lil Peep -- 16 Lines (Official Video)

Velkolepý návrat provokatérů Rammstein Minulost, přítomnost i možná budoucnost – tak nějak by se dal ve zkratce shrnout videoklip ke skladbě Deustchland. Na ten si sice museli fanoušci německých velikánů Rammstein počkat dlouhých osm let, ale čekání rozhodně stálo za to. Devítiminutový blockbuster Spectera Berlina si nebral servítky a s místy až děsivou a krutou upřímností nahlíží do historie i současnosti, nastiňuje vizi možné budoucnosti německého národa. Video posbíralo od premiéry na YouTube v březnu tohoto roku přes 92 milionů zhlédnutí.

Video of Rammstein - Deutschland (Official Video)

Billie Eilish jako bad guy Teprve osmnáctiletá talentovaná hudebnice je momentálně asi nejdiskutovanějším teenagerem na planetě. Do stojatých vod hudebního showbyznysu vtrhla Billie Eilish jako hurikán a sbírá jedno ocenění za druhým. Singl bad guy pochází z její debutové desky When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, jež se na hudební platformě Apple Music stala vůbec nejžádanější v její historii. Video si vzal na starost Grammy oceněný režisér Dave Meyers a od své jarní premiéry má na YouTube již necelých 693 milionů zhlédnutí.

Video of Billie Eilish - bad guy

Pod hřbitovem vzpomínek Ozzyho Osbourna Po delší době se na scénu vrátil i metalový bůh Ozzy Osbourne. Po devíti letech se totiž přihlásil se zbrusu novým materiálem v podobě singlu Under the Graveyard, jež má být první vlaštovkou z jeho chystané desky. Poloautobiografické video bylo natočeno v Los Angeles a hlavní role v něm ztvárnili Jack Kilmer jako mladý Ozzy Osbourne a jeho ženu Sharon skvělá Jessica Barden, známá například z veleúspěšného seriálu z dílny Netflixu The End of the F***ing World. Děj se odehrává na konci sedmdesátých let, v rané části Ozzyho sólové kariéry. Klip ukazuje temnou část jeho života a jak pomocná ruka a láska mohou všechno změnit. Necelé dva týdny od premiéry má videoklip natočený Jonasem Akerlundem přes milion zhlédnutí.

Video of Ozzy Osbourne - Under the Graveyard (Official Music Video)

Poslední velkolepé rozloučení Karla Gotta Tento rok opustil českou hudební scénu asi náš největší velikán vůbec – Karel Gott. Než však vystoupal po schodech vedoucích do hudebního nebe, stihl se se svými fanoušky ještě naposledy rozloučit. A nebyl by to „Božský Kája“, kdyby tak neučinil velkolepě a se vší parádou. Duet Srdce nehasnou, který si zazpíval spolu se svou dcerou Charlotte Ellou, je nejen emocemi prodchnutou skladbou, ale pro jeho dceru jistě i krásnou vzpomínkou a pro Mistra pak všeříkající tečkou za jeho obdivuhodnou kariérou. Video Srdce nehasnou, jež natočil Janek Cingroš, má na YouTube do dnešního dne 32,5 milionu zhlédnutí.