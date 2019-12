Recenze: Colorado nemá dobré klima pro politiku a planetu, pro Neila Younga ale ano

Popravdě řečeno, s tím vším, co již má za sebou, by si jistě rozmyslel pouštět z rukou nahrávky, jež by za to nestály – svědčí o tom i veskrze kladné ohlasy. Jako již častokráte v minulosti, i tentokráte se nechal doprovázet skupinou Crazy Horse.

„Špinaví“ Crazy Horse

Kapelou, jež sice možná tolik neoslňuje excelentními muzikantskými výkony, o to větší je však v její hře soudržnost, vzájemné porozumění a autenticita. A také, již od samých počátků se drží svého „špinavého“ zvuku, rozvazbených, syrových kytar, rabiátské rytmiky – znaky, které nacházíme leckdy i v Youngově hře, a jistě i proto si Crazy Horse vybral již na své druhé sólové album Everybody Knows This Is Nowhere (1969).

Pořádně dlouhá doba, nespočet koncertů, mnoho alb, to vše se ozývá i na novince. Oproti předchozí desce, kterou s kapelou Crazy Horse nahrál, dvojalbu Psychedelic Pill z roku 2012, najdeme na Coloradu pouze jednu delší skladbu, téměř čtrnáctiminutovou She Showed Me Love, jinak se víceméně drží relativně kratší stopáže.