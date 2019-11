Recenze: Valhalla není Říše bohů, ale přehlídka zmatku a směšných pokusů o velkolepost

Český distributor snímku opomenul zmínit, že i sama Valhalla: Říše bohů vychází z populární komiksové předlohy. Tento fakt by se pochopitelně nevyjímal vedle kritiky marvelovských adaptací a jejich překrucování skandinávské mytologie. Komiksy Petera Madsena, jejichž první číslo vyšlo na konci sedmdesátých let, navíc už byly zadaptovány do filmové podoby. Animovaný snímek Valhalla z roku 1986 se ovšem stal smutným propadákem a dnes je spíše zapomenutý.

Nová filmová adaptace, stejně jako komiksová předloha, tematizuje vztahy mezi bohy a smrtelníky. Svět se v ní dělí na tři říše, přičemž každá náleží jiným bytostem. Valhalla je místem odpočinku bohů, Midgard obývají běžní smrtelníci a v Utgardu žijí obři, kteří s bohy vedou odvěkou válku.

Průvodci nám jsou dětští hrdinové – sourozenci Tjalfe (Saxo Moltke-Leth) a Røskva (Cecilia Loffredová), kteří vstoupí do služeb mocného Thora (Roland Møller). Zdánlivě nezranitelní bohové i ustrašení smrtelníci postupně dojdou ke zjištění, že jedni bez druhých nemohou existovat. Rovnováha světa vyžaduje jejich vzájemnou spolupráci.

Bohové na křižovatce žánrů

K námětu se tvůrci staví značně rozpolceně. Ve vyprávění mísí mnoho přístupů a forem, nejspíše ve snaze zavděčit se jak fanouškům původních komiksů, tak publiku, které dobře zná severské legendy, i divákům navyklým na hollywoodské blockbustery.