Ručičky, pohněte se! Drážďany hýbe surrealismus Jana a Evy Švankmajerových

Náhled do života a díla slavného uměleckého páru Jana a Evy Švankmajerových a obraznou procházku krajinou současného českého surrealismu nabízí výstava v drážďanské Lipsiově budově. Pro Státní umělecké sbírky ji kurátorsky připravil bývalý ředitel pražské Národní galerie Jiří Fajt. Vedle 17 filmů ze všech tvůrčích období Jana Švankmajera mohou návštěvníci objevovat i četné sochy a objektové koláže obou umělců, což jsou zčásti rekvizity z filmů. Výstava s názvem „Move little hands… Move!“ – volně přeloženo jako Ručičky, pohněte se – potrvá do 8. března.