Filmová upoutávka týdne: „Je to asi ten nejmilejší člověk.“ Tom Hanks hraje pana Rogerse

Fred Rogers byl výraznou osobností televizního vysílání pro děti v Americe. V loňském roce ho už připomněl dokument Won't You Be My Neighbor? Osobnosti, která se vyznačovala velkou vřelostí a empatií, se ale bude ještě věnovat hraný snímek A Beautiful Day in the Neighborhood (Krásný den v sousedství), kde Rogerse ztvárnil Tom Hanks. V českých kinech by se měl představit v březnu příštího roku.