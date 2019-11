Ředitel queer festivalu Mezipatra: Jsme čím dál odvážnější

Dvacet let svádí k určitému shrnutí. Jakým způsobem se za tu dobu festival proměnil?

Začal jako malá přehlídka filmů a divadla v Brně, první dva ročníky se jmenovaly Duha nad Brnem, až třetí rok se přesunul do Prahy. Začal jako akce organizovaná malou skupinou lidí pro další skupinu lidí. Když to řeknu úplně jednoduše, jako prostor pro gaye a lesby, kde se může bezpečně vodit do kina za ruku a podívat se na filmy, které tenkrát v kinech nebyly. V současnosti festival v Praze i Brně není komunitním prostorem, ale specializovanou přehlídkou skvělých filmů úplně pro všechny.

Jak moc se liší pojetí festivalu právě v Praze a Brně s projekcemi v menších regionálních městech, které Mezipatra nabízí celoročně?

Naše aktivity se soustředí na školní projekce. S filmy vhodnými pro děti jezdíme v regionech přímo do škol, kde děláme po promítání i debaty s odborníky. V téhle regionální funkci se festival liší od pražské nebo brněnské části.

Jsou Mezipatra po dvaceti letech fungování odvážnější, nebo naopak byla odvážnější v počátku, kdy queer tematika přece jen mohla ve společnosti vzbuzovat určité rozpaky?

Myslím si, že odvážnost graduje. Naše divácké jádro tvoří lidé, kteří na festival chodí opakovaně, a my si je vlastně dramaturgií po ta léta i určitým způsobem vychováváme. Vědomě pracujeme s tématy, myslím si, že postupně odvážněji, že dáváme čím dál distinktivnější, výraznější snímky.