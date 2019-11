Divadlo J. K. Tyla prožívá v Middletownu nostalgii po životě

video Divadlo J. K. Tyla zve do Middletownu

V hořkosladkém příběhu jsou si sice lidé blízko, přesto se často míjejí. Každý z obyvatel má svá přání, starosti i traumata, s nimiž ovšem často zůstává sám. Platí to i pro ústřední dvojici: osamělou paní Swansonovou a podivína Johna Dodge, který se do ní zamiluje, ale svůj cit nedovede dát najevo, což vede k tragickým koncům.

„Ve svých textech se často zamýšlí nad orální vybaveností člověka, jak artikulovat pocity do slov a jestli to má smysl. Je to téměř jako stvoření světa. Vrací se někam k úplnému základu, kdy ještě všechno nebylo zaneseno informačním a slovním smogem,“ oceňuje na hrách Willa Ena Marek Němec. Od stejného autora nastudoval už dříve i inscenaci Život podle Jonesových, hraje ji pražské Divadlo Ungelt.