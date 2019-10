Dagmar Pecková nazpívala obrazy a zve do The Magical Gallery

K jakému žánru byste novou desku přiřadila?

Myslím, že jsme s Darkem Králem udělali nový žánr. Je spojením elektronické muziky a nechci říct operního zpěvu, spíše bych řekla klasického a krásného zpěvu, protože rozděluju zpěv na krásný a ne tak krásný.

Jak vůbec vznikl nápad přiřadit hudbu ke konkrétním obrazům? A kdo vybral jednotlivá díla?

S tímto nápadem přišel Darek Král, já jsem zas říkala, že by bylo dobré, aby – když už ve výběru své obrazy bude mít Monet, Manet, Modigliani nebo Klimt – každý ten obraz byl opěvován v řeči jeho autora.

Texty tedy vznikaly inspirované přímo konkrétním dílem?

Jak hudba, tak texty jsou původní, nic nebylo převzato. Byli osloveni v Čechách žijící autoři, kteří znají jak svůj mateřský jazyk, tak češtinu.

Darek Král je především autor divadelní hudby, jak se s ním dala pracovně dohromady operní pěvkyně?

S Darkem Králem jsem se seznámila, až když jsem si začala dopisovat s Davidem Drábkem, který mě pozval do Klicperova divadla v Hradci Králové. Labutí píseň, podle Degasova obrazu, byla tehdy ústřední skladbou v Drábkově inscenaci Tři mušketýři. Původně byla složena v české řeči a přebásněna do francouzštiny. To byla naše úplně první spolupráce zhruba před třemi roky. A od té doby se o tomto projektu přemýšlí.

Viděla jste plátna, k nimž skladby patří?

Ano. Zobrazují většinou ženy z okrajů společnosti, třeba úžasné je pojetí tohoto tématu od Toulouse-Lautreca. Každý obraz jsem viděla dopředu, věděla jsem, o čem zpívám.