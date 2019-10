Klip týdne: Citová zpověď Seleny Gomez

Video of Selena Gomez - Lose You To Love Me (Official Video)

Popová hvězdička, která svou kariéru v showbyznysu odstartovala původně jako herečka, plnila poslední roky titulní stránky časopisů především díky svému vztahu s kolegou z branže Justinem Bieberem. Jejich definitivní rozchod před dvěma roky ji však poznamenal natolik, že se na nějakou dobu stáhla víceméně do ústraní, aby se se svými citovými problémy vypořádala.

Jak se zdá, to se jí povedlo více než dobře. Své prožité emoce totiž – jak jinak – vložila do hudby a první plody jejího snažení si mohli fanoušci vychutnat tento týden hned dvakrát. V první skladbě s názvem Lose You To Love Me se zpěvačka vyznává z citového zmatku, který v posledních dnech prožívala, a otevřeně popisuje ztrátu milované osoby a bolest, jež přináší. Zároveň je však skladba o znovunalezení sebe samé.

Na skladbě spolupracovala s kolegou a skladatelem Justinem Tranterem a svou dvorní skladatelkou Julií Michaelsovou, která v rozhovoru pro časopis Billboard přiznala, že skladba vznikla již na začátku roku na Valentýna.

„Mluvily jsme o věcech, které se odehrávaly v našich životech, a o věcech, které jsme chtěly překonat, a tak vzniklo Lose You To Love Me. Píseň je o tom, jak se odpoutat od toho, co vás drží zpět, abyste znovu našli svou vlastní hodnotu – tu vnitřní lásku k sobě.“ Autorkou jednoduchého černobílého vizuálu je pak Sophie Mullerová, která už s americkou zpěvačkou spolupracovala na videoklipu k songu Good For You. Samotné video má pár dní od svého zveřejnění na serveru YouTube již více než 64 milionů zhlédnutí.

Druhá skladba Look at Her Now se naopak nese v tanečním duchu a je přirozeným pokračováním zpěvaččina vývoje. Obě skladby jsou pak předzvěstí chystaného nového alba, kterým chce dát Gomez najevo, že je v plné síle zpět. Datum jeho vydání však zatím oznámeno nebylo.