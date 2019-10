Před půlstoletím zemřel Jack Kerouac. Zanechal po sobě víc než jen kouř z marihuany a výfuku

Jack Kerouac (1922–1969), společně s Allenem Ginsbergem a Williamem Burroughsem jeden z tří hlavních protagonistů americké beat generation, nedal jen jméno celému hnutí, ale byl i jeho velkým obhajovatelem a vykladačem. Zároveň napsal román Na cestě, klasiku světové prózy 20. století, označovanou za „bibli beatniků“. Možná trochu nadnesené, přesto však pravdivé.

Právě v tomto románu, líčícím nespoutaný život Kerouaca a jeho přátel, ony přejezdy Ameriky z jednoho konce na druhý, mejdany, celonoční rozhovory, ale i smutek a melancholii, můžeme najít často citované vyznání:

„…lidi, jediní opravdoví lidi, co znám, jsou blázni, blázni do života, ukecaní blázni, cvoci k spasení, ti, kteří chtějí mít všechno – a hned! Kteří nikdy nezívají a neříkají věci-co-se-sluší, ale hoří, hoří, hoří jako ta báječná rachejtle, co se rozprskne a vystřelí tisíce pavoučích noh proti hvězdám, jen namodralá světluška zůstane uprostřed a všichni vzdychnou jůůů! Jak jen to říkali těmhle mladým lidem v Goethově Německu?“