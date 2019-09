Objev rodiny i čekání na konec příběhu. Vladimír Mišík po 40 letech vydal sólovou desku

Dvaasedmdesátiletý Vladimír Mišík se na pódiích pohybuje už od šedesátých let. Prošel legendárními kapelami jako Matadors, Blue Effect nebo Flamengo. V roce 1974 pak založil skupinu Etc…, které se nevzdává ani v současnosti a nadále s ní koncertuje. „Ze zdravotních důvodů mám doporučeno spíš nehrát, ale to se mi nechce, takže ještě aspoň čtyři koncerty měsíčně bych rád dával,“ říká muzikant.

Písně podle Skácela i Gellnera

Písně nového alba nabízejí zhudebněné básně Václava Hraběte, Jana Skácela nebo Františka Gellnera, skoro polovina textů je pak přímo z Mišíkova pera. Jeden z nich odkazuje k pobytu v nemocnici kvůli plicní embolii, jiný zase k překvapivému objevu, kdy hudebník před dvěma lety zjistil, že má v Americe osm sourozenců.

Dominantním tématem singlu i celé desky je však podle Vladimíra Mišíka konec příběhu, který jednou jistě přijde, i když může nastat nečekaně a kdykoliv. „Jednou tě potkám. Člověk si není jistý, kdy to bude a jak se to stane. Je jasné, o čem to je. Není to o děvčeti,“ naznačuje Mišík.