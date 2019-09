Jak se v tom vyznat? Festival Divadlo sdílí strach z rozjitřenosti světa

Bylo by tedy zkreslující říct, že by se divadelníci v Maďarsku a Polsku stavěli na obranu liberální demokracie?

Řada divadelníků to jistě dělá svými občanskými postoji, ale divadlo je umění a úkolem umění je nacházet skrze obrazy osud člověka. Zobrazovat ho ve vší emocionalitě, nebýt analytikou, ale být skutečně něčím, co nás zasahuje a co nás vede k poznání, na základě třeba podvědomých a intuitivních stavů.

Divadlo nás má i naštvat

Festival Divadlo umožňuje srovnávat současné tuzemské divadlo se s ostatními scénami V4. Najdou se při výběru témat společné jmenovatele, nebo existují mezi visegrádskými dramaturgiemi zásadní rozdíly?

Spojuje nás, že inspirací dnešního divadla je opravdu vše, od výtvarného umění přes prózu až po věci, které vznikají improvizací nebo samostatnou autorskou tvorbou. Spojuje nás také vnitřní rozjitřenost z tohoto světa a – nechci říkat z ohrožení demokracie –, ale spíše strach ze ztráty nějakého hodnotového systému, který nám umožňuje se v našem světě vyznat. A to není myšleno nějak konzervativně, je to myšleno velice osobně.

Zatím se vám, tuším, vyhnula podobná kontroverze, jaká provázela přestavení na brněnském festivale Divadelní svět, který má podobné ambice. Loni tam příznivci hnutí Slušní lidé přerušili hru Naše násilí, vaše násilí.

V Plzni jsme takovou kontroverzi měli před lety, kdy tady jedno ostravské divadlo mělo představení s nahými lyžaři na náměstí. Nebyla to kontroverze politická, měla spíše grotesknější podobu. Ale to se nedá nic dělat, divadlo je také provokující, divadlo má překračovat hranice, má nás někdy i naštvat. A my jsme jako diváci svobodní, můžeme odejít, anebo můžeme souhlasit.