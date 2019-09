Trvalé bydliště venkov: Nový cyklus ČT zamíří na pole i do drůbežáren

Oba tvůrci už pro ČT natočili cyklus Cestou za chutěmi, který se zabýval potravinami. „Letos jsme se rozhodli podívat na to, jaké jsou příběhy lidí, kteří potraviny vyrábí. V každém díle se snažíme ukázat příběh lidí, kteří se rozhodli žít na venkově, kteří tam pracují, hospodaří a snaží se nějakým způsobem i své okolí pozitivně ovlivňovat,“ uvedl ve Studiu 6 David Slabý.

První díl má podtitul Kočující včely. „Rodina Cihlářů, která restituovala šíleně zdevastovaný objekt – selské stavení u Odoleny Vody. Dali to dohromady a přemýšleli, čím se živit. Zkoušeli všechno možné od živočišné výroby přes rostlinnou výrobu, až si někdo vzpomněl, že měl dědeček kdysi včelstva. Tak to zkusili se včelami – teď mají asi dva tisíce včelstev,“ popisoval Otakar Brousek příběh rodiny z prvního dílu.

Další části pak diváky zavedou třeba na jahodovou farmu nebo mezi slepice. „Dost často jsou ty příběhy podobné. Rodiny těch lidí to dělaly po generace, v 50. letech ale o majetky přišly, takže ta mladší generace už vůbec v zemědělství nedělala. A na začátku 90. let byli postaveni před otázku: vrátit se na venkov, vrátit se do zemědělství a zkusit se tím znovu živit, nebo zůstat ve městech u těch svých povolání,“ doplnil režisér.