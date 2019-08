Na Antické Štvanici mohou i diváci vyvést Řecko z krize

video Pražská Štvanice zve do antického Řecka

V minulých letech mohli návštěvníci na Antické Štvanici potkat z antických hrdinů Orfea nebo Faidru. Letošní představení vychází z tvorby slavného řeckého komedioagrafa Aristofana a propojuje antické i současné Řecko.

„Začali jsme se zabývat tím, jak se stalo, že Řecko došlo až ke krizi. A historickým bádáním jsme zjistili, že sto let bylo ve válce a dalších padesát let se blížil ekonomický krach. To je naše výchozí situace,“ prozradila autorka hry Marie Nováková.

Všechny cesty vedou na Olymp

Zbídačenou, rozvrácenou zemi se snaží zachránit tři mladíci. Aby mohli Řecku vrátit plodnost, mír a bohatství, musí se popasovat s různými úkoly. Na každého čeká jiné zadání a odlišná cesta k jeho splnění. Vybrat, na kterou ze tří poutí se po ostrově vydají, si mohou i diváci. „Každá z cest je rituálem, člověk musí něco obětovat nebo někoho odprosit,“ doplnila Marie Nováková.

Čím dále postavy jdou, tím hlouběji se propadají do časů starověkého Řecka. V boji za záchranu jejich domova jim pomáhají bohové Hermés, Plútos a Démétér – a nakonec se všichni sejdou na Olympu.

První cesta do řecké minulosti čeká účinkující i diváky 30. srpna. Na premiéru „ironických maskulinních bakchanálií“, jak divadelníci inscenaci popisují, naváže ještě deset repríz, poslední z nich 9. září.