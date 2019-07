Recenze: Prozaický debut režiséra Sorrentina by obstál i bez slavného jména

Podstatným rysem románu Všichni mají pravdu je to, co v doslovu konstatuje romanistka Alice Flemrová – Tony Pagoda by se nemohl zrodit nikde jinde než v Neapoli. Co naplat, že si zpěvák stěžuje, že členové jeho kapely „jsou typický Neapolci, co se halej do průsvitnejch závojů klišé jako manekýny ze sedmdesátejch let“.

Jeho vyprávění často připomíná jedno velké neapolské klišé, prošpikované atributy, které si s Neapolí spojujeme – ať už je řeč o výstředních, temperamentních postavičkách, drogových mafiánech, pouličních rvačkách a přestřelkách či o vášnivých fotbalových fanoušcích. Skutečnost, že se Sorrentino nezdráhá „ušpinit“ román těmito motivy, může být pro ne-Itala magnetem knihy – už jen proto, že Neapol je v současnosti díky tetralogii Geniální přítelkyně Eleny Ferrante u čtenářů v kurzu.

