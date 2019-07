Klip týdne: Korn se v poušti vrací ke kořenům

Video of Korn - You'll Never Find Me (Official Video)

Videoklip režiséra Andreje Gavrisse se odehrává v poušti. Představuje vědce, který svým dalekohledem pozoruje noční oblohu, když vtom meteorit zasáhne Zemi. Jeho částice pak studuje ve své laboratoři. To vše se prolíná se scénámi sebe sama v mladší verzi střídajícími se se záběry kapely. Zelený mech, který při tom vypěstuje na své kůži, postupně zničí ostatní vědce v laboratoři…

Třinácté studiové album Nothing vyjde 13. září a podle slov členů kapely se v něm vrací ke svým kořenům. „Řekl bych, že je to jako pokračování našeho posledního alba (Serenity Of Suffering, 2016). Je to opravdu těžké a energické, je v tom spousta energie. Vrátili jsme se ke kořenům toho, co je Korn, v našem zvuku, v textech a v citech písní…,“ přiblížil novinku kytarista Brian „Head“ Welch.

Frontman Jonathan Davis pak časopisu Kerrang! prozradil, že je na novinku velice hrdý. „Tvrdě jsem na tom pracoval,“ řekl. „Ostatní členové tvrdě pracovali a odváděli skvělou práci. Je to velmi temné album.“

Davis si prožil těžké chvíle poté, co jeho manželka Deven, s níž žili v odloučení, loni v srpnu zemřela. „Je to v podstatě o všem, co se loni stalo. Je to pro mne velmi emocionální a já se už nemohu dočkat, až to lidé uslyší,“ přiblížil v rozhovoru. „Je to tím vším nasáklé, nebudu říkat, že ne. Ale takto jsem řešil vždycky své problémy. Dávám srdce a duši do svého umění,“ dodává Davis.

Celé album je pak o bitvě mezi dobrem a zlem. „Hluboko v naší Zemi žije mimořádná síla… Je to místo, kde se černé a bílé energie připojují k našim duším a formují naše emoce, volby, perspektivu a nakonec naši vlastní existenci,“ přibližuje Davis.