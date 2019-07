Dva divadelní festivaly, s přesahem i do jiných žánrů, se souběžně konají v Praze. Přehlídka Za dveřmi (do 18. července) se zaměřuje na pouliční produkci, Nultý bod (do 20. července) se věnuje především současnému tanci. Obě akce mají na programu zahraniční hosty, kteří českému publiku přivážejí trendy v daném uměleckém oboru.