Klip týdne: NF se v novince vrací v čase

Nathan John Feuerstein (*30. března, 1991), známější pod pseudonymem NF, je americký rapper, umělec a textař pohybující se hlavně v okolí hip hopu. Hudbě se věnuje od roku 2010 a první album vydal týž rok. Průlomovým se mu stal rok 2014, kdy pod záštitou Capitol Christian Music Group (Capitol CMG) vydal projekt několika songů s označením NF (EP), který se dokázal dostat do Billboard hitparády. Vydal celkem 4 studiová alba: Mansion v roce 2015, v roce 2016 Therapy Session, 6. října 2017 Perception a 26. června roku 2019 vydal zatím své poslední album The Search.

Nathan NF Feuerstein se narodil v Gladwinu ve státě Michigan. V dětství se jeho rodiče rozvedli a výchovu syna dostal na starosti otec. Přítel jeho matky ho fyzicky týral a matka později v roce 2009 spáchala sebevraždu, když se předávkovala. Tyto události ho vedly k napsání songu „How Could You Leave Us“, který jí věnoval. V roce 2009 úspěšně dokončil studium na Gladwinské střední škole, kde v průběhu studiíí byl součástí školního basketbalového mužstva. NF odstartoval svou kariéru, když se zúčastnil „Fine Arts Festivalu“. Dne 1. září 2018 si vzal svou dlouholetou přítelkyni Bridgette Doremus.

Kvůli příslušnosti k CMG se jeho hudbě říká křesťanský rap. Samotný rapper s tím úplně nesouhlasí, jeho styl je přirovnáván spíše k Eminemovi nebo Logicovi.



Diskografie:

Mansion (2015)

Therapy Session (2016)

Perception (2017)

The Search (2019)



