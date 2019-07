Klip týdne: Lenny v zábavné letní tarantinovce pohřbívá to, co už je dávno mrtvé

Lenny (*25. září 1993 Praha), vlastním jménem Lenka Filipová, je česká zpěvačka, písničkářka, hudební skladatelka, textařka a klavíristka.

Narodila se v Praze do umělecké rodiny folkové zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové a architekta Borise Drbala. Její dědeček byl divadelní a televizní herec Adolf Filip.

V roce 2013 podepsala smlouvu s hudebním vydavatelstvím Universal Music a 24. června téhož roku vydala své první EP s názvem All My Love. Své druhé EP s názvem Fighter vydala 6. prosince. V roce 2013 také získala ocenění Objev roku v anketě Anděl a v témže roce byla nominovaná na Objev roku v anketě Český Slavík Mattoni. V září 2016 vyšlo její debutové studiové album Hearts. V rámci něj Lenny vyjela na klubové turné Hearts Tour 2016, které se konalo od 30. září do 30. října. Kvůli jeho úspěchu bylo v prosinci téhož roku oznámeno jeho pokračování. To bylo, jako Hearts Tour 2017, zahájeno 3. března a skončilo 25. března. Za toto album získala nominaci na Cenu Apollo. V roce 2016 byla též nominována v kategorii Zpěvačka na hudební cenu Žebřík a v celkem čtyřech kategoriích na cenu Anděl. Z těchto čtyř nominací proměnila všechny, a to v kategoriích Album roku (Hearts), Skladba roku (Hell.o), Zpěvačka roku a Videoklip roku (Hell.o). Krom hlavních cen také převzala žánrového Anděla v kategorii Rock & Pop.



Diskografie:

Studiová alba

Hearts (2016)

EP

All My Love (2013)

Fighter (2013)



Zdroj: Wikipedia