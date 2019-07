Od úsvitu do soumraku a od Francie do Slovinska. Dvě výstavy impresionismu zanechají dojem

„Snažíme se v expozici ukázat kontext, v němž impresionismus existoval. To znamená to, co ve vývoji francouzského malířství impresionistické krajině předcházelo, a naopak výtvarníky, kteří na impresionismus navazovali,“ upozorňuje kurátor Petr Šámal. Výstavu proto uvozují romantické malby Eugèna Delaxroixe a soubor symbolistických obrazů Paula Gauguina naopak výstavu završuje.

Komplet šedesáti děl si lze v paláci Kinských prohlédnout do poloviny října, poté se sbírka přesune do Hamburku. O měsíc dříve končí na Pražském hradě další výstava věnovaná stejnému uměleckému směru. Pod názvem Impresionismus od úsvitu do soumraku přibližuje slovinské umění konce devatenáctého a začátku dvacátého století.

Po zemětřesení impresionismus

„Zajímavé je, že slovinští impresionističtí malíři se snaží malovat úplně běžné, banální náměty. Louku, seníky. To, co je nedaleko Lublaně dodnes,“ poznamenává hlavní kurátor hradních sbírek Jaroslav Sojka. V roce 1895 došlo v Lublani k zemětřesení. Tragická událost nastartovala modernizaci Slovinska, a to ve všech směrech včetně umění. Realistické umělce tak nahradili právě impresionisté, například Ivan Grohar nebo Rihard Jakopič.

Slovinské umění dokládají obrazy, sochy, kresby, ale i plakáty nebo fotografie, jejímž počátkům je věnována poslední část. „Je lepší nazývat tuto výstavu výstavou moderního umění Slovinska, protože tu najdeme i tvorbu, která byla před a po impresionismu,“ doplnil kurátor Sojka, že – podobně jako expozice francouzského impresionismu – se i prezentace toho slovinského snaží o širší kontext.