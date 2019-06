Klip týdne: P!nk už nudí realita, a tak objevuje krásy vesmíru. A předstírá

Alecia Beth Moore (*8. září 1979, Doylestown, Pensylvánie), v hudebním světě známá jako Pink, stylizovaně psáno P!nk, je americká popová a R&B zpěvačka. Na svém kontě má zatím čtyři koncertní DVD a osm studiových alb. Trojnásobná držitelka Grammy se věnuje i produkování skladeb a herectví (objevila se např. ve filmu Charlieho Andílci 2). Je vdaná za motokrosového závodníka Careyho Harta.

P!nk je také přední bojovnicí organizace PETA a zapojila se do mnoho charitativních organizací jako UNICEF, Organizace za ochranu lidských práv, Save the children nebo ONE Camp.



Diskografie:

2000 – Can't Take Me Home

2001 – M!ssundaztood

2003 – Try This

2006 – I'm Not Dead

2008 – Funhouse

2012 – The Truth About Love

2017 – Beautiful Trauma

2019 – Hurts 2B Human



Zdroj: Wikipedia