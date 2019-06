Filmová upoutávka týdne: McKellen v on-line seznamce. Pozor na dokonalou lež

Právě na sklonku devadesátých let se začal výrazněji projevovat v kinematografii. Jako důležité se ukazuje jeho obsazení ve filmu Nadaný žák, adaptaci knihy Stephena Kinga v režii Bryana Singera. Právě se Singerem pak poprvé nahlédl do světa velkorozpočtových produkcí, když se v seriózně podané adaptaci komiksu X-Men ujal padoušské role Magneta, který si v dětství prošel koncentračním táborem.

Hned o rok později se publiku představil v opačné roli kladného hrdiny, a to jako čaroděj Gandalf ve fantasy Pán prstenů: Společenstvo prstenu, což mu dokonce vyneslo jednu z mála oscarových nominací.

Jak se sérií X-Men, tak se světem Středozemě zůstal spjatý po mnoho následujících let. Mimo to se ve filmu objevoval spíš poskrovnu, mimo jiné třeba v Šifře mistra Leonarda založené na populární knize Dana Browna. Jindy zase filmaři využívali jenom jeho výrazný hlas, třeba jako vypravěče.

Čtvrtá spolupráce s režisérem Condonem

Ještě jeden režisér s McKellenem často spolupracuje, a to Bill Condon, s nímž natočil i aktuální Dokonalou lež. Poprvé se sešli už na životopisném snímku Bohové a monstra z roku 1998. V roce 2015 ho pak Condon obsadil jako stárnoucího detektiva světového věhlasu ve filmu Mr. Holmes. A když dostal Condon příležitost natočit pro studio Disney hranou verzi slavné pohádky Kráska a zvíře, bylo v ní místo i pro McKellena, i když šlo zase jednou o převážně dabérskou příležitost.

„Vždycky hledám výmluvu, abych s ním mohl pracovat. Ale tohle vypadalo jako skvělá role pro něj,“ uvedl Condon k obsazení McKellena v Dokonalé lži. „ Částečně je to proto, že je jedním z nejlepších jevištních herců své generace, někteří dokonce říkají, že ten nejlepší shakespearovský, ale zároveň je celá jeho kariéra v divadle přehlídkou padouchů,“ přiblížil režisér s tím, že zloducha přitom McKellen už dlouho nehrál.

Zatímco z Condonovy Krásky a zvířete se stal více než miliardový hit, od Dokonalé lži takový úspěch čekat nelze. To už větší potenciál bude mít filmová verze slavného muzikálu Kočky, který také angažoval McKellena. Ve kterém snímku bude McKellen lepší, budou moct diváci porovnat snadno – do českých kin by oba filmy měly jít v prosinci, jen s týdenním odstupem.