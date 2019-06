Slayer se vrací do České republiky rozloučit se svými fanoušky

Slayer je americká thrashmetalová hudební skupina působící od počátku 80. let. Byla založena Kerrym Kingem, který na místo druhého kytaristy našel Jeffa Hannemana a posléze nalezl na post baskytaristy Toma Arayu, bubeníkem se stal Dave Lombardo. Kapela se během chvíle stala velmi populární v undergroundové scéně a spolu s kapelami jako Metallica, Anthrax a Megadeth založila thrashmetalovou scénu.

Největším úspěchem bylo vydání alba Reign in Blood, kterým ovšem dosáhli podle kritiků určitého zenitu. Dokonce dokázali, že negativní reklama je nejlepší reklama. Úvodní písní „Angel of Death“ (anděl smrti) rozpoutali spor o to, jestli nejsou náhodou „nazi“ kapelou, protože song pojednává o praktikách Dr. Josefa Mengeleho. Navíc Jeff má doma sbírku fašistických vyznamenání a medailí z druhé světové války po svém otci. Ale přes všechny tyto překážky dosáhlo brzy album Reign in Blood 500 000 prodaných kopií, a stalo se tak první zlatou deskou kapely.

Po roce 1986 kapelu na chvíli opustil Dave Lombardo. Na jeho místě bubnoval Toni Scaglione z kapely Whiplash. V roce 1988 přišla deska South of Heaven, která fanoušky byla (zpočátku) odsuzována pro menší odklon od jejích předchůdců. Album Seasons in the Abyss z roku 1990 se díky 1 000 000 prodaných kusů stalo platinovým. Následovalo megaturné Clash of Titans. Roku 1992 Dave Lombardo opustil kapelu a na místo bubeníka přišel Paul Bostaph.

Další obvinění z nacismu přišlo v souvislosti s vydáním alba Divine Intervention v roce 1994. Vyslovil ho Max Cavalera, který působil tehdy v kapele Sepultura. Slayer to oplatili tím, že ve francouzské televizi při jednom z rozhovorů prohlásili: „Sepultura je banda brazilských debilů (a bunch of lowlife cocksuckers from Brazil).“ Po odchodu Maxe Cavalery ze Sepultury se vztah mezi kapelami spravil.

Na konci roku 2001 se znovu za bubny skupiny posadil Lombardo. V tomtéž roce 11. září bylo vydáno album God Hates Us All. Album bylo nominováno na cenu Grammy za nejlepší Live Performance songu Disciple a za nejlepší album, nezískalo však ani jednu z cen. V dalších letech vyšla skupině 2 DVD – War at Warfield a Still Reigning. 8. srpna 2006 vyšlo nové album Christ Illusion. Za skladbu Eyes of the Insane z tohoto alba obdržela kapela cenu Grammy. Roku 2009 bylo vydáno recesivní album World Painted Blood, kterým se kapela pokusila o návrat ke stylu z již klasického alba Reign In Blood. Slayer se příštího roku samozřejmě také zúčastnil turné The Big 4.

Jeff Hanneman, zakládající člen a skladatel nejlegendárnějších skladeb kapely, zemřel roku 2013. Příčinou bylo kousnutí jedovatým pavoukem, v důsledku čehož onemocněl nekrotizující fascilitidou a selhala mu játra, která byla už tak poškozena alkoholem. V roce 2013 na jeho místo nastoupil Gary Holt (z kapely Exodus), který se Slayer nahrál studiové album Repentless (2015), dvanácté v řadě. Podle některé kritiky se album po šestileté odmlce vydařilo, i přes nepřítomnost Jeffa Hannemana. Davea Lombarda opět nahradil Paul Bostaph.

V lednu roku 2018 skupina oznámila konec své kariéry. Předtím se ovšem chystá odehrát rozlučkové světové turné.



Členové:

Tom Araya – zpěv, baskytara (1981–dosud)

Kerry King – kytara (1981–dosud)

Gary Holt – kytara (2013–dosud) – současně stále členem Exodus, své původní kapely

Paul Bostaph – bicí (1992–1996, 1997–2001, 2013–dosud)

Bývalí:

Jeff Hanneman – kytara (1981–2013)

Dave Lombardo – bicí (1981–1986, 1987–1992, 2001–2013)

Jon Dette – bicí (1996–1997, 2013)

Zdroj: Wikipedia