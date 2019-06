Disturbed míří do Prahy. Po deseti letech

Video of Disturbed - Are You Ready [Official Music Video]

Od svého založení v roce 1996 skupina prodala přes šestnáct milionů desek po celém světě a uspěla dvanáctkrát s No. 1 singly v Active Rock Radio. Jejich čtyřikrát platinový debut z roku 2000 nazvaný The Sickness formálně ohlásil jejich příchod na scénu hard rocku a jejich postavení bylo stvrzeno nominací na GRAMMY® Award a zlatou, platinovou a dvakrát platinovou deskou. S pojmenováním „Best Rock Artist“ získaným na oceněních iHeartRadioMusic Awards v roce 2017 Disturbed pokračují ve své pouti na vrchol se svým sedmým albem, příhodně nazvaným Evolution.

Nadšeně přijatá Evoluce

Albu Evolution se dostalo skvělých recenzí od kritiků a nadšeného přijetí od fanoušků. Billboard album označil za jejich „nejrozmanitější a jedno z jejich nejlepších alb, které se vyrovná veleúspěšnému albu z roku 2002 Believe“ a například The Chicago Sun-Times říká: „Evolution je jedním z největších skoků kupředu v kariéře Disturbed s nevypočitatelností vokálů Davida Draimana, důmyslným bubnováním Mikea Wengrena, rozmanitostí kytar Dana Donegana a temnou basou Johna Moyera.“

Power Play dal albu deset hvězd: „Disturbed dospěli ve špičkovou rockovou kapelu, která tímto albem učinila z čistého metalu čistou senzaci. Album definující kariéru. Nic menšího.“

Evolution World Tour přinese fanouškům ale také třaskavou směs starých hitů jako Down With The Sickness, Inside The Fire a The Sound Of Silence a novějších skladeb jako Are You Ready a nedávno zveřejněné písně A Reason To Fight. Ti se tam mají jistě na co těšit.

Recenzi na koncert si později budete moci přečíst na našem webu.