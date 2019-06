Klip týdne: Little Big jsou OK. I když opilí, jak zákon káže

Little Big je ruská rave hudební skupina založená v roce 2013 v Petrohradu. Jejími zakládajícími členy byli Ilja Prusikin, Sergej Makarov alias Gokk, Sofija Tajurskaja, Olympija Ivleva a Anton Lissov.

Skupina svůj první singl Every Day I'm Drinking vydala 1. dubna 2013, v červenci kapela Little Big poprvé vystoupila jako předskokan jihoafrické formace Die Antwoord. V březnu 2014 vydali své debutové album With Russia From Love a v roce 2015 desku Funeral Rave. V roce 2016 zvítězila skupina ve výběru Berlin Music Video Awards hned ve dvou kategoriích s písněmi Big Dick a Give Me Your Money, na níž se podílel také extravagantní estonský rapper Tommy Cash.

Skupina proslula svými satirickými vizuály odkazujícími především na ruské národní stereotypy a popularizující ruskou folklórní hudbu a ruskou kulturu. Mimo klipů věnujících se národnostním stereotypům také skupina vytváří videa parodická a psychedelická, autorem veškeré videotvorby je Alina Pasok. Frontman prohlásil, že do klipů kapela nikterak neinvestuje.



Současní členové:

Ilja Prusikin

Sergej Makarov

Sofija Tajurskaja

Anton Lissov

Dřívější členové:

Olympija Ivleva



