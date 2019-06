Fotograf Chris McGrath vidí za tragédií osobní příběh

„Vtáhli jsme ji do lodi. Křičela a já jsem nerozuměl, co říká. Udělal jsem několik snímků a pak jsem se jí snažil porozumět. Říkala: Baba, baba. Její dítě bylo ve vodě. To jsem nevěděl. Rychle jsem běžel na záď a snažil se ho najít. To se mi podařilo, ale bohužel bylo mrtvé. Všechny děti z té lodi ten den zemřely,“ popisuje tehdejší okamžiky fotograf.

Původem australského fotografa ale profese zavedla do mnoha koutů. V roce 2017 se například nalodil na jeden ze záchranářských člunů, které vyplouvali na pomoc migrantům , jejichž riskantní útěk z Libye do Itálie přes Středozemní moře často končil tragédií. Jednu osobní připomíná McGrathův snímek křičící ženy v záchranné vestě.

„Pracoval jsem tam dlouhou dobu. Těmto oblastem se lidé měli vyhnout, nesměli se vrátit zpátky. Nebezpečí jaderné katastrofy ve Fukušimě pořád trvalo. Pohyboval jsem se touto krajinou a potkal jsem muže. Nemohl jsem uvěřit, že tam stojí celý v bílém obklopený ruinami. Bylo to ohromující. Řekl mi, že se snaží kopat v místě, kde stál jeho dům. Hledal svoje osobní věci. Byla to opravdu vypovídající scéna,“ přibližuje další z vystavených snímků McGrath.

Fotografovat začal v jednadvaceti letech pro agenturu Getty Images. Z rodné Austrálie odešel nejdřív do New Yorku, pak do Singapuru a Tokia. „A kde to skončí? Nevím. Pořád mě baví každý den fotit a pracovat venku. Takže budu pokračovat kamkoliv mě to zavede,“ říká.

Před dvěma lety se přestěhoval do Istanbulu a zaměřil se na Blízký východ. Jedním z posledních příběhů zachycených jeho fotoaparátem ukazuje ženy, které uprchly před boji v syrském Baghúzu, zároveň jsou ale podezřívané z příbuzenských vztahů s bojovníky takzvaného Islámského státu.