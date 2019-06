Klip týdne: Madonna tančí temný balet jako performanci na Johanku z Arku

Madonna Louise Veronica Ciccone Ritchie, známá hlavně pod mononymem Madonna, (*16. srpna 1958 Bay City, Michigan) je populární americká zpěvačka, skladatelka, tanečnice, herečka, režisérka, producentka, módní ikona a spisovatelka. V 80. letech byla označována za sexuální symbol. Je také označována za královnu moderní hudby a bulváru. Je zapsaná v Guinessově knize rekordů jako nejúspěšnější umělkyně všech dob.

Do prosince 2005 vydala dvanáct platinových alb certifikovaných společností RIAA, podle které se ve Spojených státech prodalo 65 milionů kopií jejích alb. Podle Warner Bros. prodala celosvětově přes 200 milionů alb a 115 milionů singlů. Je nejlépe prodávanou zpěvačkou všech dob.

Až do konce roku 2008 žila ve Velké Británii se svým manželem, Guyem Ritchiem, se kterým má syna jménem Rocco narozeným v roce 2000. V listopadu 2008 média informovala o jejich rozvodu. V říjnu 2006 adoptovala v africké zemi Malawi třináctiměsíčního chlapečka Davida Bandu. Z dřívějšího vztahu s Carlosem Leonem má Madonna ještě dceru Lourdes narozenou v roce 1996.



Diskografie:

1983 Madonna

1984 Like a Virgin

1986 True Blue

1989 Like a Prayer

1990 I'm Breathless

1992 Erotica

1994 Bedtime Stories

1997 Ray of Light

2000 Music

2003 American Life

2005 Confessions on a Dance Floor

2008 Hard Candy

2012 MDNA

2015 Rebel Heart

2019 Madame X



Zdroj: Wikipedia