Vrací se Luxsus z devadesátých let

Umělecká skupina Luxsus fungovala pět let. Na ploše Galerie NTK se nyní s jejími díly vrací energie a neukotvenost devadesátých let. Z punkových abstrakcí, surreálních krajin i studií obyčejných předmětů vyzařuje velká míra svobody a neokoukaný způsob přemýšlení.

„Byla to reakce na konceptuální umění, kdy lidi přišli do galerie a nevěděli, jestli je to umění, nebo ne. My jsme to chtěli vrátit zpátky ke srozumitelnosti,“ vysvětluje Vilém Kabzan. Luxsus spolu s ním tvořili ještě David Adamec, František Matoušek, Michal Novotný a Jakub Špaňhel. „Byl jsem spolužákem celé pětice. Tehdy jsme je vnímali jako největší hvězdy na Akademii výtvarných umění,“ dodává kurátor výstavy Milan Mikuláštík.

Značkou Luxsusu bylo sdílení pláten. Jeden obraz pak byl dílem dvou nebo i více členů skupiny. „Společný prostor nám otevřel možnost zasahovat do díla toho druhého. Následkem toho si každý uvědomil, co je on, a co není,“ podotýká Kabzan.