Klip týdne: Bush jako dokonalá kulisa k Johnu Wickovi

Bush je britská post-grunge/alternativní hudební skupina založená v Londýně roku 1992 Gavinem Rossdalem, Nigelem Pulsfordem, Davem Parsonsem a Robinem Goodridgem. V roce 2002 se skupina rozpadla, v roce 2010 však došlo k obrození skupiny. Skupina Bush vydala během své existence celkem 7 studiových alb, s nimiž se stala 10x multiplatinovou a stala se jednou z nejprodávanějších kapel 90. let (v USA bylo prodáno více jak 10 milionů hudebních nosičů). Přes svůj velký úspěch v USA dosahovala (dosahuje) skupina poměrně malého úspěchu ve své domovské zemi a v Evropě. Název Bush si kapela vybrala podle části Londýna Shepherd’s Bush, odkud původní členové pocházejí.



Diskografie:

Sixteen Stone (1994)

Razorblade Suitcase (1996)

The Science of Things (1999)

Golden State (2001)

The Sea Of Memories (2011)

Man on the Run (2014)

Black and White Rainbows (2017)

The Mind Plays Tricks on You (2019)



Členové:

Gavin Rossdale – kytara, zpěv (1992–2002; 2010–dosud)

Robin Goodridge – bicí (1992–2002; 2010–dosud)

Chris Traynor – kytara (2002; 2010–dosud)

Corey Britz – baskytara, vokály (2010–dosud)



