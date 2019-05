Žádné Kokosy na sněhu. Teenagery z Náchoda a Maroka spojil Letní hokej

Juniorští hokejisté z Náchoda odjeli na soustředění do marockého Salé. Mladí hokejisté z Maroka pak na oplátku přijeli do východních Čech. Naučili se Češi v Maroku smlouvat? A pochopili Maročané v Čechách, co je ofsajd? Setkání dvou odlišných kultur sleduje dokumentární komedie Letní hokej Tomáše Bojara a Rozálie Kohoutové. Do kin vstoupí 18. července, v souvislosti s mistrovstvím světa v ledním hokeji představuje první ukázku.