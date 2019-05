Recenze: I za normalizace vznikal rock vybočující z normy

Nahrávky na dvojalbu Rock Line byly vybrány pouze z desek, které vyšly oficiálně, tedy prošly složitou cenzurou. Kromě toho domácí underground se teprve formoval a navíc své posluchače oslovoval jinými než oficiálními, povolenými cestami. Obecně vzato nicméně nacházíme (s pár výjimkami) na Rock Line to nejlepší, co v té době vzniklo.

Následující Modrý efekt je zachycen ve fázi bohužel poznamenané dobovými nárazy, nicméně přesto především ve zdařilém pokusu skloubení rockového drajvu s bigbandovým zvukem Jazzového orchestru Československého rozhlasu. Brněnská Progress Organization vydala sice jediné album, Barnodaj (1971), výrazně však vyčnívalo. Muzikanti se úspěšně pokoušeli o složitější, bohatě proaranžované a prokomponované skladby a hlas zpěváka Emanuela Sideridise je, například v citlivě přepracované beatlesovské We Can Work It Out, naprosto jedinečný.

Druhý disk je pestřejší. Úvodní Collegium Musicum s Mariánem Vargou sázelo na klasickou inspiraci, již se ovšem dařilo ústrojně zapojit do rockového schématu. Bratislavské Prúdy jsou zastoupeny v etapě po vynikajícím a bezesporu našem nejlepším albu Zvoňte, zvonky (1969), kdy zvuk kapely posílil a zahustil tehdy mladý kytarista Fero Griglák.

Gattch pocházeli z Nových Zámků a měli za sebou klasické hudební vzdělání, což se na jejich přístupu podepsalo, v dobrém i špatném. Ostravské Flamingo mělo vždy štěstí na vynikající muzikanty, často s jazzovými kořeny, i na zpěváky Marii Rottrovou (převzatá Tisíc tváří lásky z repertoáru amerického Chicaga rozhodně nezní trapně) či Petra Němce.

Moravské Majestic i Speakers můžeme přejít, o to větší pozornost si zaslouží jak olomoučtí Bluesmen, tak brněnští Atlantis – vedle výtečných skladeb a muzikantů nabízejí autenticky podané rhythm'n'blues s názvuky jazzu (Bluesmen) i krásný hlas Hany Ulrychové v písních jejího bratra Petra. Navíc jak ostře odpíchnuté Don't You Break It Again, tak Ticho z ambiciózního projektu Odyssea (nahraného 1969, kvůli cenzuře vyšlo album ale až v roce 1997!), na němž se podílel i Orchestr Gustava Broma, ukazují, kam by se mohla tahle perspektivní kapela rozvíjet, kdyby…