Klip týdne: Motionless in White v přestrojení

Video of Motionless in White - Disguise [OFFICIAL VIDEO]

Titulní skladbě novinky dominuje modrá a fialová barva, stejně tak jako přebalu chystaného alba. „Přivedli jsme k životu ,stvoření‘ z jednoho z našich starých obalů alb a užili jsme si při tom spoustu zábavy,“ říká frontman Chris Motionless. Režiséry klipu jsou Jeremy Danger s Travisem Shinnem.

O skladbě samotné pak zpěvák uvádí: „Je to o společném vlákně, které cirkuluje celým albem. Je to mnohem více osobní. V uplynulém roce – dobře, déle než jen v uplynulém roce, ale přesněji v tomto časovém rámci – jsem si všiml zajímavé duševní změny.“

A pokračuje: „Je to vyvrcholení mnoha různých aspektů mého života, které se odehrávají mimo kapelu. Používám texty jako způsob, jak vyjádřit to, co veřejně nesdílím, a píseň je o tom, jak se cítím. Že musím tuto masku neustále nasazovat když se ukážu. (…) Je to naštvaný pocit, že se ztrácím v této alternativní osobě, kterou cítím, že musím být. A to mě v létě loňského roku rozhodně zasáhlo.“

Zhruba osm písní z celého alba je soustředěno kolem těchto pocitů a titulní skladba dává náhled, jaké celé album zhruba bude.

Momentálně je kapela spolu s Atreyu a Wilson na americkém turné, které vyvrcholí 9. května. Později v létě, přesněji 17. července, pak odstartuje v Pensylvánii jeho druhá polovina, kde se k nim připojí ještě Alice Cooper a Halestorm. Zda se objeví i v Evropě, prozatím oznámeno nebylo.