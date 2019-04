Glosa: Festival Crossing Europe byl bohatý na chudé ženy

Bývalá kosmopolitní aktivistka se usadila a vede průměrný život jako zdravotní laborantka, ovšem eticky náročné lékařské pokusy, pubertální dcera s vysokým libidem a propuštěný bývalý milenec z vězení ji paralyzují a dostanou do situace, z níž těžce hledá východisko. Je ideální adeptkou pro hospitalizaci na psychiatrii, ale její okolí se ji snaží takzvaně ze spárů ďábla dostat skrze Boha. Nejsilnějším momentem filmu jsou scény, kdy žena tajně odpojí od přístrojů trpící pokusnou opičku po neúspěšné transplantaci hlavy a rozhodne se ji pohřbít.

Festival Crossing Europe nabízí pozoruhodné filmy napříč Evropou. Vybírá do programu ty, které bodují na významných filmových festivalech. Novinkou letošního ročníku v Linci byla soutěžní sekce YAAAS! o mladých pro mladé neboli filmy s tematikou mládeže, které vybírali mladí kurátoři. V této sekci se promítal i český koprodukční film Všechno bude od Olma Omerzua. V dalších sekcích festival uvedl ze současné české kinematografie koprodukční Útěk (Fuga, režie Agnieszka Smoczyńska) a dva dokumenty Svědkové Putinovi (režie Vitalij Manskij) a Central Bus Station (režie Tomáš Elšík).

Video of "Home Games", a documentary by Alisa Kovalenko (trailer)

Protipól může charakterizovat ukrajinsko-francouzsko-polský dokument Domácí hry (Domašni Igri, režie Alisa Kovalenková). Hlavní hrdinkou je fotbalistka Alina, která se stará o své dva mladší sourozence. Matka je totiž ve vězení a otec nefunguje. Fotbal je její únik před starostmi a chudobou do normálního světa. Jenže chudoba v tomto snímku působí jako aranžovaná pro filmaře, kteří na Východě hledají takzvané silné příběhy.

A za podobnými kuriózními tématy se dobře jde právě na evropský Východ. Jednu z hlavních cen mezinárodní poroty získal film Lehký jako pírko (Light as Feathers). Nizozemská režisérka Rosanne Pelová se s kamerou vydala na polskou vesnici, aby se na několik let ponořila do trudných životních podmínek chudých lidí.

Mladý Eryk je pudový venkovan, pracuje na husí farmě. Žije jen s matkou a babičkou v nedokončeném domě, zamiluje se do kamarádky ze sousedství, ona ho sice nechce, ale otěhotní. Režisérka filmem na jedné straně ukazuje chudobu a silný ženský vliv na polském venkově, na straně druhé se snažila postihnout také určitou sílu v Erykově pudové odpovědnosti za život.