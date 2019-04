David Drábek čeká na Revizora. Připravil mu dada satiru pro mocipány

Situace satirické komedie rozehrává režisér Drábek do nejkrajnějších poloh absurdity. Inspiroval se mimo jiné filmem Láska a smrt, jímž Woody Allen vzdal v roce 1975 poctu carskému Rusku.

„Je to takové dadaistické domýšlení. Když se něco odehrává na rybníku, je to celé Potěmkinova vesnice. Nebo když někdo – a to je pocta groteskám Charlieho Chaplina – sní se svým sluhou zařízení pokoje, protože má záchvat hladu, tak je to jako ve Zlatém opojení,“ uvedl ke své úpravě Drábek.

Podobenství politiky se hra nevyhnula

Dodává, že Gogolovu předlohu rozvedl pro její rozvernost, kterou v ní vidí, nikoliv aby na ni roubovali současnou politickou aktualizaci. I když podobenství politiky ve hře je. „S velkou chutí nadáváme na politiku, ale lidi nahoře jsou zrcadlový obraz toho, co je na všech úrovních, i těch nejnižších,“ domnívá se.

Tvůrci se nezalekli ani předchozích inscenací Revizora, včetné té snad nejslavnější z Činoherního klubu s Jiřím Kodetem, Pavlem Landovským a Josefem Abrhámem. „Kdybychom šli opatrně jako tichošlápci před odkazem jiných Revizorů v minulosti, nikam bychom se neposunuli,“ poznamenává Václav Kopta. V pražském nastudování si zahrál hejtmana, jeho ženu ztvárnila Pavla Tomicová.

Na scénu Divadla ABC přijede Revizor v premiéře 27. dubna.