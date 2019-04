Klip týdne: Disturbed vyráží do boje proti sebevraždám. Nejste v tom sami, vzkazují

Video of Disturbed - A Reason To Fight [Official Live Video]

Po sérii sebevražd v minulých letech, která postihla mnoho kolegů a přátel z hudební branže, mimo jiné Chrise Cornella ze Soundgarden, Chestera Benningtona z Linkin Park či naposledy Keitha Flinta z The Prodigy, se kapela Disturbed rozhodla, že již nebude jen sedět a nečinně přihlížet.

Skladba A Reason To Fight, pocházející z jejich posledního studiového alba Evolution, pojednává přímo o této problematice. Zpěvák David Draimen v ní zpívá o strachu a slabosti lidí bojujících se svými démony a má být jasným vzkazem, že vždy je za co bojovat a proč žít.

I když už nezbývá nic uvnitř, pořád existuje důvod bojovat

Oficiální působivý černobílý vizuál, jenž vznikl v režii zkušeného Matta Mahurina, nyní kapela obohatila o speciální live verzi. Tu si vzal pod režijní křídla Rafa Alcantra a sestává z vyprávění fanoušků o vlastních zkušenostech či boji někoho z jejich blízkých, jež se střídá se záběry z aktuálního světového turné. Hudba je tak vlastně jen tichým doprovodem podkreslujícím smutné příběhy.

„Díky síle a podpoře naší velké rodiny můžeme pomoci těm, kteří bojují v této válce. Musíme i nadále být jejich spojenci, jejich nadějí, jejich přidaným zdrojem síly. Musíme i nadále všem dávat důvod k boji,“ říká frontman David Draimen o videu i skladbě samotné.

Kytarista Dan Donegan jej doplňuje: „Znám lidi, kteří bojovali se závislostí a viděl jsem to v jejich tvářích – tu hanbu, kterou měli, pocit, že padli na dno a ostatní stáhli s sebou. Chtěli jsme napsat píseň s pozitivním vzkazem, že i v této situaci by měli vytrvat a nevzdat se boje, i když je náročný. Je to každodenní boj, ale na konci tunelu může být i světlo.“

„Závislost a deprese jsou démoni, kteří jdou ruku v ruce. Minulé roky byly velmi, velmi obtížným obdobím, a to nejen v rámci naší komunity, ale i pro jednotlivce v běžném životě v této zemi a ve světě. (…) Jsem už unavený z toho, že jsem byl v tomto ohledu pasivní. Jsem unavený z lidí, kteří čekají až do konce. Nechci jít na žádné další pohřby… Myslím, že je důležité, abychom všichni hráli aktivní roli,“ přiblížil pak zpěvák v nedávném rozhovoru, co bylo impulsem k tomu, začít se problematice aktivně věnovat.

Snahám kapely tleskají nejen kritici, ale i fanoušci. Kromě videa totiž zahájila kapela též kampaň Nejsi sám. Ta je vybízí, aby se podělili o své příběhy a nahráli své fotografie, aby tak pomohli zvýšit povědomí o problematice závislosti a duševního zdraví. Záběry jsou pak vysílány na obřích obrazovkách během koncertů, spolu s telefonními čísly pro Národní linku závislosti na drogách a Národní linku prevence sebevražd.

Kapela je momentálně na světovém turné v rámci propagace aktuálního alba Evolution, během nějž se po dlouhých deseti letech zastaví i v České republice, a sice 24. června v pražské Malé sportovní hale. Tam byl koncert pro velký zájem přesunut, i přesto je však již nějakou dobu beznadějně vyprodán.