Co když máma umře? Inscenace mezi nebem a peklem nabízí rodinnou terapii

Polská autorka Maria Wojtyszková hru napsala pro svého syna poté, kdy ji jednoho rána zaskočil dotazem, co by se stalo, kdyby zemřela. „Měla jsem plnou pusu pasty a neuměla jsem mu rychle odpovědět, ale první, co mě napadlo, bylo: ‚Neboj se, já nikdy neumřu.‘ Jenže nemohla jsme mu takhle odpovědět, musela jsem se na chvíli zamyslet a potom jsem řekla: ‚Ok, chápu, že se toho bojíš.‘ A on mi na to řekl: ‚Děkuji.‘“