Na Jezerce otevřeli Pánský klub pro eroticky závislé. Není to jen řachanda, říká Šteindler

Video of PÁNSKÝ KLUB aneb S námi je to víc než snadný

Vulgární buran s noblesou? Jedině Šteindler

Obsazení některých postav z Pánského klubu prý bylo náročnější vybrat, proto nabídl roli Milanu Šteindlerovi, i když není členem souboru Divadla Na Jezerce. „Je těžké najít herce, který zahraje vulgárního burana s jistou noblesou tak, aby ho lidé měli rádi. A Milan má to kouzlo, že mu věříte, že je buran i chytrý chlap,“ nepochybuje Balcar.

Šteindler ve hře představuje padesátníka Edu, majitele cykloservisu, jehož na terapii poslala manželka, protože jí byl nevěrný. „Ale mezi námi, já ani věrný být nechci. Takže chodím na on-line seznamku, tam je to diskrétní, takže podruhé by to nemělo prasknout,“ prozradil o Edovi Šteindler.

Na jeviště Jezerky poprvé vstoupil také Zdeněk Žák. „Gigi Wolf je těžký rocker. Je už starší, takže prostě nemůže. Jenže to mu ani tak nevadí, vadí mu spíš, že na to, že nemůže, pořád myslí, a tím pádem přestává mít hudební nápady,“ představil svou postavu.

Žádná bláznivá komedie

Zatímco Zdeněk Žák se na divadelních prknech objevuje pravidelně, pro Milana Šteindlera je Pánský klub spíše výjimkou. „Není to úplně řachanda, od Matěje Balcara je režírovaná poměrně civilně. Což mě baví. Každý si řekne: ‚No jo, Šteindler, to zase bude nějaká bláznivá komedie!‘ Ale já nechci být pořád v jednom šuplíku,“ uvedl, proč nabídku na roli přijal.