Evropský program učí děti dívat se na filmy nejen očima, ale i hlavou

Za čtyři roky fungování v Česku se do projektu zapojilo sto čtyřicet učitelů. Mezi nimi Ivana Lipovská z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. O filmech učí už dvacet let, donedávna si ale podklady musela hledat sama z různých zdrojů.

„Začínáme od sekundy s filmy pro děti a skončit můžeme u Godardova Bláznivého Petříčka. Byly určité pochybnosti, jestli ho studenti zvládnou, nebo ne. Někteří na něm byli třikrát.“ Podle Ivany Lipovské tak není třeba mladé diváky podceňovat, děti prý dokážou chápat i velmi nároční filmy.

Děti mají formulovat vlastní názor

Program CinEd studenty učí nevnímat film jen očima, ale také o tom, co vidí, přemýšlet. „Snažíme se, aby formulovali vlastní názor. Nic, co vyjádří, není špatně. Není to okleštěný přístup tradičního školství,“ podotýká koordinátorka projektu Eva Paroulková.

Děti filmová výchova inspiruje i k vytváření vlastních krátkých filmů. A zvyšuje zájem o studium na filmových školách.