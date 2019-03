Filmová upoutávka týdne: Ze Středozemě zpátky do reality. Životopisný snímek představí Tolkienovo mládí

Na univerzitě v Oxfordu vystudoval anglickou literaturu a jazyk. V době, kdy Evropu ničila první světová válka, absolvoval a také se oženil s Edith Brattovou. Válce se ale nevyhnul, dobrovolně narukoval. Účastnil se i bitvy na Sommě, jež bývá označována za jednu z nejkrvavějších operací války.

Publikovat začal ve dvacátých letech, šlo ale často o odborné texty, ty jsou dnes v pozadí toho, co ho nakonec proslavilo, a to žánr fantasy. Bájná Středozem nejprve vznikla v rámci pohádky, kterou vymýšlel svým dětem. Knižně příběh o hobitovi Bilbovi Pytlíkovi vyšel v roce 1937. Na trilogii Pán prstenů začal pracovat ještě před vydáním Hobita a dokončil ji koncem 40. let. Vyšla pak v letech 1954 a 1955.

Tolkien i mutant, Nicholas Hoult se ve filmech objevuje od dětství

Slavného spisovatele v novém filmu nazvaném Tolkien ztvárnil Nicholas Hoult, britský herec, který se v branži pohybuje od dětství. Už v roce 2002 sehrál významnou úlohu po boku Hugha Granta v populární komedii Jak na věc. Do světa velkofilmů pak poprvé nahlédl s vedlejší rolí v remaku Souboj Titánů a od roku 2011 je součástí franšízy X-Men, letos ho čeká už čtvrtý film z této komiksové série, tentokrát s podtitulem Dark Phoenix. Nevyhýbá se ale ani umělečtějším snímkům, nepřehlédnutelný byl v loňské Favoritce.