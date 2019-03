Skutečná identita nevychází z národnosti, říká globální trubadúr Estas Tonne

Jako novodobý trubadúr objíždí Estas Tonne svět se svou kytarou. Deset let hrál v bezprostřední blízkosti diváků přímo na ulici, než se rozhodl vyzkoušet koncertní sály nebo festivaly. Jeho vystoupení dodnes nemají pevnou dramaturgii, vždy jsou zcela spontánní.

„Vnímám to jako přírodní sílu. Trochu tuším, kam se to bude ubírat, ale nikdy nevím v jaké dynamice. Každý příběh se pokaždé píše jinak. Jako nevyzrazené tajemství. Každý si v něm najde to, co zrovna potřebuje vidět nebo cítit. Včetně mě samotného,“ popisuje svůj přístup.

Identita skrytá v hudbě

Svou hudbu prý neskládá, ale žije. Tóny tvoří nejčastěji v přírodě. Inspirují ho i kulturní tradice národů, které navštívil. V dlouhých kompozicích jsou slyšet kromě klasiky techniky flamenca nebo romský folklor.