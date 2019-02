Cesta Trabantem tam a zase zpátky do kin začne v Karviné

Do „souboje kin“ se zapojilo 58 tuzemských biografů. Karvinské Centrum zvítězilo s 4223 hlasy, velký zájem byl také o promítání v Olomouci a v Havířově. „Když jsme vyhlásili soutěž Vyhraj premiéru, opravdu by mě nenapadlo, že vyhraje Karviná a zajistí nám další malou expedici napříč republikou. Ovšem když jsem viděl místní monumentální kino, těžko jsme si mohli přát velkolepější budovu,“ uvedl k vítěznému místu Dan Přibáň.

V dokumentu Trabantem tam a zase zpátky zachycuje divokou výpravu z jižní Indie přes Nepál, Himálaj, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán až do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko do Česka.

„Tato cesta byla návrat ke kořenům se vším všudy! A to nejen díky tomu, že jsme se vrátili na trasu naší první výpravy a objeli svět. Je v ní všechno, co jsme zažívali na minulých výpravách. Jak je film destilátem cesty, byla tahle cesta destilátem cest předchozích. Nic nechybí a pořád je co objevovat,“ podotýká Přibáň.