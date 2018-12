Schody do nebe vedou i z hudebního světa. Odešli po nich Avicii či zpěvačka The Cranberries

Po kapele U2 jde o druhou nejúspěšnější irskou kapelu všech dob. Skupina mísící prvky postpunku a poprocku s prvky irského folklóru vydala pět studiových alb a mezi její nejznámější hity patří skladby Zombie, Ode to My Family, Linger nebo Dreams. V roce 2003 se skupina rozpadla a její členové se věnovali svým sólovým projektům. Od roku 2009 je však opět aktivní.

Asi největším šokem byla hned na začátku roku zpráva o náhlé smrti Dolores O'Riordanové . Irská zpěvačka a písničkářka se narodila 6. září 1971 ve městě Limerick v Irsku jako nejmladší ze sedmi dětí. V roce 1990 se přihlásila do konkurzu na zpěvačku do kapely The Cranberry Saw Us, později přejmenované na The Cranberries.

Po XXXTentacionově smrti, jak už to tak bývá, se raketově zvedl zájem o jeho tvorbu. Singl Sad skočil až na první místo žebříčku Billboard Hot 100. Soustrast na sociálních sítích vyjádřily i takové hvězdy jako J. Cole nebo Kanye West. „Nikdy jsem ti neřekl, jak moc jsi mne inspiroval. Díky za to, že jsi žil,“ napsal slavný kolega na Twitteru.

Mladý nadějný raper z takzvané „nové generace“ odstartoval kariéru po propuštění z diagnostického ústavu, kde pobýval za držení zbraně. Podařilo se mu prosadit na hudební platformě SoundCloud a po vydání singlu Look at Me obdržel platinovou certifikaci. Následovalo vydání alba „17“, jež debutovalo na 2. příčce žebříčku Billboard 200, a zejména „?“, jehož singl Sad debutoval dokonce na příčce první. Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy nebyl zrovna svatoušek, na svém kontě měl loupežná přepadení, držení zbraně, a dokonce napadení své těhotné přítelkyně.

Kyle Pavone (✝28)

Kyle Pavone se narodil 5. června 1990 v Birminghamu ve státě Michigan. K hudbě inklinoval od dětství, především pak zpěvu, a tak v roce 2008 jako teprve osmnáctiletý mladík začal zpívat v kapele We Came As Romans. Původně studentská skupina z malého michiganského městečka Troy hrající směs metalcoru, hard coru a nu metalu si brzy získala fanoušky, a to především díky čistému Pavonenovu projevu.

V roce 2009 vydávají své první album To Plant a Seed a o dva roky později Understanding What We've Grown to Be. Průlom nastává s vydáním třetí studiovky Tracing Back Roots, která se v hitparádě Billboard Top 200 vyšplhala na osmé místo. Nastává kolotoč koncertů, rozhovorů a cestování po celém světě. V roce 2015 a 2017 vydává kapela další dvě alba We Came as Romans a Cold Like War.

Dne 19. srpna 2018 byl Pavone převezen do nemocnice v Michiganu, kde o šest dní později zemřel. Příčinou smrti bylo předávkování drogami. „Úmrtím Kylea Pavoneho z We Came As Romans přišla hudba o další velkou osobnost. Všichni jsme zdrceni. Bude nám chybět jeho úsměv, jeho upřímnost, péče a nevšední hudební talent. Rodina a kapela děkuje fanouškům za všechnu lásku a podporu, které se nám během této doby dostává,“ uvedli členové kapely na Twitteru. Na počest zpěvákovi založili nadaci, jež ponese jeho jméno.