Recenze: Oddaná Patti Smith splétá celé mračno literárních šípů

Jak je u literárních projevů Patti Smith zvykem, nelze mluvit o nějakém čistém žánru, eseji, povídce či básni, vše se jí plynule prolíná, subjektivní s objektivním, vnější s vnitřním. A jistě to není tím, že by nedokázala udržet rovinu, jak bývá tak rádo vyčítáno u maturit – naopak.

Relativně útlý svazek Oddanost lze přitom – chceme-li – rozdělit na dvě části. V první, Jak funguje mysl, autorka popisuje, jak narazila na film Risttuules režiséra Marttiho Heldeho o masové deportaci Estonců na Sibiř v roce 1941, nařízené Stalinem. Snímek, zjevně silný, jí slouží jako ideální odrazový můstek.

Však také úvodem píše, že „inspirace je nepředvídatelnou veličinou, zásah múzy v nestřeženou hodinu. Šípy se rozletí, a aniž by si to člověk uvědomil, je zasažen; navzájem nesouvisející katalyzátory se potají seskupily do šiku a utvořily svébytný systém, a zanechaly člověka chvějícího se nevyléčitelnou nemocí – planoucí představivostí – bezbožnou, a zároveň božskou.“

Popisuje tedy, jak se vydává na cestu do Paříže, kde se má podílet na propagaci své knihy, jak si do letadla bere životopis Simone Weilové. A odlétá… Ve Francii se jí pak vše počíná proplétat, přesně dle oněch do všech stran letících a zasahujících šípů: film o Estoncích, asociace na něj, Simone Weilová, její knihy, čarovné hledání jejího hrobu, vlastní myšlenky. A také nám sdělí, že cosi horečnatě píše, přepisuje.

Mračno vystřelených šípů

Výsledek, vlastní Oddanost – přičemž oddanosti jako lnutí k někomu či něčemu je věnována celá kniha – tvoří druhou část, která Patti Smith na příběhu odvinutém od obrazů filmu umožňuje prolínat, splétat a nasvěcovat překvapivé zápletky.

Vlastní příběh ponecháme nepopsaný. Zmíníme však jeho zvláštní kouzlo, neurčitost, jakoby byl mimo čas, a přesto v něm ukotven. Společně s již zmíněnými, prolínajícími se úvahami tak vznikl text plný imaginace, asociací, tedy: celé mračno vystřelených šípů.