Nechtějte, abych sám sebe interpretoval. Písně Boba Dylana vyšly česky a knižně

Bob Dylan vydal osmatřicet autorských alb a prodal přes sto dvacet milionů desek. Třísvazková publikace zahrnuje texty od debutu z roku 1962 po poslední nahrávku Tempest z roku 2012. Vytištěny jsou dvojjazyčně – anglicky a zrcadlově v českém překladu.

Slavný písničkář je označován za hlas svědomí či mluvčího své generace, on sám se těmto nálepkám vytrvale vysmíval.

„Společenská témata se týkala jen první éry, kdy jeho písničky někdy cíleně, někdy možná trošku mimoděk odpovídaly atmosféře ve Spojených státech a koneckonců i v jiných západních zemích. Šlo o poměrně rozsáhlou generační vzpouru. Po roce 1967, 1968 se k takovýmto věcem už téměř nevyjdařoval a spíše se zabýval tématy, která vycházela z běžných konfliktů mezi mužem a ženou, zpíval o lásce, o smrti. To vše ale pojímal jiným způsobem než kdokoliv jiný, tahal do toho úplně jiné kontexty,“ připomíná hudební publicista Ondřej Konrád.

Song and dance man

„Kdysi se označil jako song and dance man. Říká tím: Já jsem ten, kdo hraje k tanci, kdo píše písně, a co dalšího s tím uděláte, to už je na vás, nechtějte po mně, abych sám sebe interpretoval,“ dodává editor souboru Dylanových textů Petr Onufer.

Souhrnné vydání Dylanových přeložených písní pomáhá lépe proniknout do písničkářových skladeb. Některé sice už svou českou přebásněnou verzi mají – například slavnou The Times They Are a-Changin nazpívali na konci šedesátých let Golden Kids, ale text Zdeňka Rytíře je mnohem smířlivější než originál.