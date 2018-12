Je Milan Šteindler esencí Věry Špinarové? aneb Kvíz kulturních citací roku 2018

Tato slova vyřkl surrealistický filmař Jan Švankmajer, který letos uvedl do kin svůj údajně poslední celovečerní film Hmyz. Jan Svěrák a další filmaři volili trochu jiná slova, když při předávání cen Českých lev reagovali na prezidentovu kritiku vůči veřejnoprávním médiím. No a Jolanda by takovou větu pravděpodobně nedala dohromady.